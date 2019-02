Cede la droga ad un minorenne, senegalese arrestato dalla Polizia

L’ennesimo arresto nella piazza ormai in mano a spacciatori e clochard

Di: Alessandro Congia

La Polizia di Stato, nell’ambito dell’intensificazione dei mirati servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha arrestato Landy Canutè, 20enne senegalese, pregiudicato, per il reato di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti aggravato in quanto ceduto a minorenne.

Gli equipaggi del “Gruppo Falchi” della Squadra Mobile, coordinati dal dirigente Marco Basile, anche a seguito di numerose segnalazioni da parte dei residenti ed esercenti che indicavano un’intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti e reati predatori messi in atto da parte di cittadini nordafricani, in particolare nel quartiere Marina, hanno effettuato un servizio di osservazione nella vicina Piazza del Carmine notando un gruppo di giovani stranieri che stazionavano nella piazza.

In particolare, uno di questi, si aggirava per la piazza con fare circospetto, inducendo gli investigatori ad attenzionarlo, cosa che pochi istanti dopo permetteva di notare che lo stesso, avvicinatosi ad un gruppetto di giovanissimi e, dopo aver scambiato alcune parole, riceveva una banconota cedendo in cambio un frammento di sostanza stupefacente. Il giovane acquirente, fermato ed identificato dagli investigatori nella via Roma, ha consegnato spontaneamente la sostanza, (risultata essere hashish per un peso di grammi 1,50).