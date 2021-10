Vaccini. In Sardegna lieve incremento dopo obbligo green pass: obiettivo 80% per fine novembre

Niente boom di somministrazioni. Tuttavia anche alcuni medici e operatori sanitari che inizialmente avevano rifiutato la vaccinazione hanno deciso di farsi inoculare la prima dose

Di: Giammaria Lavena

Leggera accelerata nella corsa al vaccino in Sardegna dopo l'entrata in vigore dell'obbligo di Green pass nei posti di lavoro pubblici e privati. Se non si prende in considerazione il fine settimana, nella quale vi è un fisiologico calo delle somministrazioni, il primo lunedì dopo il 15 ottobre ha visto un lieve incremento delle prime dosi, anche se non c'è stato l'atteso boom, ma piuttosto una conferma dell'adesione di massa alla campagna di vaccinazione.

Anche alcuni indecisi e alcuni medici che si erano visti recapitare la notifica di sospensione dalle aziende sanitarie hanno deciso di sottoporsi al vaccino anti Covid. Di questo passo, secondo alcune stime, entro fine novembre si arriverà all'80% della popolazione sarda vaccinata: ad oggi, infatti, secondo il report del Governo, le persone vaccinate sono 1.212.217 pari al 75,8% dei residenti nell'Isola (circa 1,2 milioni).

Bisognerà invece attendere inizio 2022 per arrivare all'obiettivo del 90%, quando ormai saranno già tante le terze dosi somministrate. E proprio oggi parte la possibilità di prenotare attraverso il portale delle Poste, il numero verde , gli Atm o il portalettere, la somministrazione aggiuntiva per alcune categorie che hanno ricevuto la seconda dose da almeno sei mesi: over 60 (nati dal 1961 al 1940), esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario che operano in strutture sanitarie socio-sanitarie, socio-assistenziali, farmacie e parafarmacie e negli studi professionali i cui nominativi siano stati comunicati alla Direzione generale della Sanità ai sensi del DL 44/2021, nati dal 1942 al 2003, che rientrano nella Categoria 1 - Elevata fragilità.