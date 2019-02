Foresta in memoria di Gian Marco Moratti

"Tutto il bene che ha seminato non smetterà mai di crescere"

Di: Ansa

Piantare tanti alberi quanti sono gli uomini e le donne che lavorano alla Saras, per dar vita alla Foresta di Sarroch in memoria di Gian Marco Moratti. A un anno dalla scomparsa del suo presidente il gruppo petrolifero annuncia, dalle pagine dei giornali questo progetto ecologico, educativo e territoriale. "Tutto il bene che ha seminato non smetterà mai di crescere" è il titolo dell'annuncio in cui l'azienda spiega "abbiamo pensato di ricordarlo come lui ha sempre voluto: preferendo alle parole gesti concreti" per "rendere omaggio a un imprenditore che ha saputo essere sempre, prima di tutto, un uomo".