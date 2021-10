Iglesias. Dà fuoco ad auto: arrestato, sferra calcio a carabiniere in caserma

Non è chiaro il motivo per cui ha appiccato l'incendio. Questa mattina il processo

Di: Giammaria Lavena

Ieri sera ad Iglesias, i carabinieri della locale Stazione unitamente a personale dell'Aliquota radiomobile della Compagnia hanno tratto in arresto per il reato di danneggiamento seguito da incendio e resistenza a pubblico ufficiale un 44enne del luogo, commerciante, con precedenti denunce a carico.

Questi, secondo quanto riferito, è stato rintracciato e bloccato dai militari operanti immediatamente dopo aver incendiato per futili motivi una Fiat 600 di proprietà di un operaio 57enne incensurato, anch’egli di Iglesias.

L'arrestato, condotto in caserma per le formalità di rito e la redazione degli atti relativi a quanto compiuto, prima di essere ristretto presso le camere di sicurezza della Compagnia ove avrebbe atteso il processo con rito direttissimo che si terrà nella mattinata odierna presso il palazzo di giustizia di Cagliari, in preda alla rabbia, avrebbe sferrato un calcio nei confronti di uno dei militari colpendolo di striscio, senza procurargli alcuna lesione.

Verranno compiuti degli accertamenti per poter comprendere se l’uomo avesse motivi di risentimento nei confronti della propria vittima o se abbia agito per mero diletto.