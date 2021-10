Santadi. Provoca incidente sotto effetto di cocaina: denunciato 39enne di Tratalias

Risultato positivo al test tossicologico in ospedale. Patente ritirata e auto sotto sequestro

Di: Giammaria Lavena

Ieri a Santadi, al termine di una serie di accertamenti investigativi, i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per guida sotto l'influenza di stupefacenti un 39enne di Tratalias, disoccupato con precedenti denunce a carico. Il 20 settembre scorso, sulla strada statale 71 al km 2 + 150, in località Corremò, l’uomo avrebbe causato un sinistro stradale che aveva coinvolto un Fiat Iveco 35 di condotto da un operaio cinquantenne di Carbonia.

Entrambi i protagonisti di quell’incidente erano stati sottoposti nell'immediatezza dell'evento ad accertamenti alcolemici e tossicologici presso l'ospedale Sirai di Carbonia e soltanto uno è risultato essere positivo al test per sostanze stupefacenti, nel dettaglio alla cocaina. Naturalmente gli è stata ritirata la patente di guida e il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca.

Per quanto attiene al destino della patente di guida, questo è in mano alla Prefettura di Cagliari che deciderà con proprio provvedimento i periodi di sospensione e la possibilità per l'uomo di recuperare il permesso di condurre automezzi.