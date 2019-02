Rissa con coltello a Is Mirrionis, scatta una denuncia per un pescatore

Sono stati i militari della Radiomobile della Compagnia ad individuare l’uomo e a denunciarlo a piede libero

Di: Alessandro Congia

Il personale del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cagliari, nel corso degli accertamenti riguardanti un grave episodio avvenuto nella serata di domenica 24 febbraio, hanno denunciato all'autorità giudiziaria competente un pescatore cagliaritano pregiudicato di 66 anni, per i reati di porto di armi ed oggetti atti ad offendere e minacce.

L'uomo è stato trovato dai Carabinieri in possesso di un coltello di oltre20 centimetri. Infatti, intorno alle 23 di domenica sera, il pregiudicato è stato coinvolto in una colluttazione con altri suoi coetanei e alcuni giovani nei pressi di via Laghi Masuri, nel quartiere di Is Mirrionis, per motivi ancora da chiarire, situazione nella quale il 66enne ha estratto dalla tasca un coltello a serramanico e ha iniziato a minacciare alcuni dei responsabili della rissa.

Subito allertati, i militari dell’Arma sono immediatamente intervenuti sul posto ma c’è stato un fuggi fuggi generale: il responsabile del grave atto è stato però individuato, accompagnato in via Nuoro è stato così denunciato a piede libero.