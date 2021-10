Cagliari. Riapre la Torre dell'Elefante, Anfiteatro nel 2024

Annuncio su Fb del sindaco Truzzu sui principali monumenti di Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

La Torre dell'Elefante riaprirà subito, l’Anfiteatro Romano restaurato entro il 2024. Lo ha annunciato su Facebook il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu nel corso del consueto aggiornamento settimanale.

Per quanto riguarda la torre tra via Università e via Santa Croce l'autorizzazione alle visite potrebbe essere dato già da questa settimana. Per l'Anfiteatro, invece, Truzzu ha parlato del via ai lavori per il secondo lotto del restauro e della prossima aggiudicazione della gara per il completamento del terzo lotto. Con l'obiettivo, ha detto il primo cittadino, di riaprire entro il 2024.

Sul fronte spettacoli, il Consiglio di indirizzo ha detto sì a una manifestazione di interesse per una collaborazione con un'Accademia di balletto. "Questo - ha spiegato Truzzu - perché sappiamo che molti giovani sono interessati ma costretti ad andare a studiare fuori dall'Isola".

Tra le novità annunciate da Truzzu anche la aggiudicazione di un bando da 1,5 milioni per la nuova via Roma. "Vogliamo realizzare la piazza sul mare - ha detto il sindaco - Le auto? Decideranno i progettisti se transiteranno sul tunnel o se ci saranno altre soluzioni".