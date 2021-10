Si fingono operatori assicurativi e truffano 58enne di Villasor: denunciati

Responsabili un napoletano e un pakistano

Di: Giammaria Lavena

Ieri a Villasor, i carabinieri dell'Arma locale, a conclusione di alcuni accertamenti hanno deferito in stato di libertà per furto aggravato e frode informatica un 56enne napoletano, residente nel capoluogo campano, disoccupato con diverse denunce a carico, e un pakistano ventinovenne residente anch’egli a Napoli, disoccupato, non censito in banca dati.

Gli operanti hanno appurato che i due che si sarebbero finti operatori assicurativi e attraverso un link web fraudolento sarebbero riusciti a ottenere il pagamento di una polizza auto facendosi accreditare da un 58enne di Villasor la somma di 325 euro su una carta Postepay risultata intestata al primo dei due denunciati.

I successivi accertamenti compiuti dalla vittima gli hanno permesso di constatare che non era stata accesa nessuna polizza a suo vantaggio e che egli si era semplicemente limitato a pagare un truffatore.

I carabinieri sono giunti a identificare l'autore del raggiro tramite accertamenti bancari che hanno consentito loro di individuare chi si era avvantaggiato del bonifico compiuto dalla parte lesa.