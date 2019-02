Christian Solinas nuovo Governatore della Regione: ecco gli auguri di Confartigianato Sardegna

Matzutzi e Mereu: “Con il rating valuteremo l’operato di Giunta e Assemblea giorno per giorno”

Di: Antonio Caria

In una nota, Confartigianato Imprese Sardegna, a nome degli oltre 35mila imprenditori artigiani sardi, ha inviato gli auguri al neo Presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, per il lavoro che lo attenderà nei prossimi anni.

Antonio Matzutzi e Fabio Mereu, rispettivamente Presidente e VicePresidente di Confartigianato, e Stefano Mameli, Segretario Regionale, ricordano come il neo Governatore abbia condiviso e sottoscritto le priorità delle piccole imprese presentate dall’Associazione Artigiana attraverso il “manifesto dell’artigianato sardo” dal titolo “Misurare per crescere. Il nuovo Rating di Confartigianato Sardegna”.

“Siamo ottimisti rispetto al lavoro che ci sarà da fare anche se, non lo nascondiamo, il percorso di crescita della Sardegna sarà irto di difficoltà – affermano Matzutzi e Mereu – ora aspettiamo di venir convocati per un primo confronto, appena avverrà l’insediamento ufficiale. È necessario, al più presto, dare un nuovo governo all’isola – aggiungono i due – e affrontare lecriticità che da troppo tempo sono un freno e un fardello per il nostro sistema regionale”.

“Adesso aspettiamo la proclamazione definitiva degli eletti e la nomina della Giunta – proseguono Matzutzi e Mereu - per procedere immediatamente all’avvio del monitoraggio e cominciare le singole valutazioni sulle azioni proposte dalle imprese. L’Artigianato della Sardegna – sottolineano – conta oltre 35mila imprese artefici di un valore aggiunto regionale prodotto che supera i 3 miliardi, con una incidenza del 10,6% sul totale regionale, soffre di problematiche croniche che da tempo ne limitano lo sviluppo. Per questo – rimarcano – il sistema produttivo delle piccole e medie aziende sarde, chiede un importante sforzo per riportare l'Artigianato al centro delle politiche di sviluppo, anche per riconoscere il ruolo dell'imprenditore artigiano. Tutto ciò – concludono Matzutzi e Mereu – potrà avvenire solo attraverso una importante riforma del settore e intervenendo nella “macchina amministrativa regionale. Anche su queste cose vigileremo sull’operato dei Consiglieri e della Giunta”.