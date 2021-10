Carbonia. Alla guida con un'ascia a bordo dell'auto: denuncia per un 40enne

Non ha saputo giustificare il possesso dello strumento da taglio

Di: Giammaria Lavena

Ieri a Carbonia, a conclusione di alcuni accertamenti investigativi, i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere un 40enne del posto, disoccupato con precedenti denunce a carico.

In particolare, durante un controllo alla circolazione stradale, l'uomo è stato fermato ad un posto di controllo dell’Arma mentre era a bordo della propria auto e, a seguito di perquisizione personale e veicolare, sarebbe stato trovato in possesso di un’ascia della lunghezza di 40 cm, che serenamente trasportava all'interno del mezzo così come non è lecito fare, al di là di tutte le giustificazioni che si possano produrre.