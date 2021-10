Pensionato a bordo di triciclo elettrico travolto da una Smart

Schianto a Selargius, il ferito al Brotzu in codice rosso

Di: Redazione Sardegna Live

Un pensionato di 85 anni a bordo di un triciclo elettrico è stato travolto stamane da una Smart nella zona industriale di Selargius, in via Calvani. L’uomo, ferito, è stato ricoverato al Brotzu in codice rosso.

La Smart avrebbe tamponato il triciclo. Il cui conducente della vettura l'avrebbe poi abbandonata allontanandosi senza soccorrere il pensionato. I Vigili urbani di Selargius si sono recati presso la sua abitazione senza però trovarlo. Fra le accuse rivoltegli l'omissione di soccorso.

A chiamare i soccorsi sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto è giunta subito la Polizia locale e un'ambulanza del 118. Le condizioni del pensionato sono apparse subito gravi.