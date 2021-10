Promozioni al Comando dei Vigili del Fuoco di Nuoro

Manolo Mureddu promosso a Direttore. E’ il primo Ingegnere Funzionario tecnico originario della provincia di Nuoro

Di: Redazione Sardegna Live

Il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro Antonio Giordano ha consegnato i nuovi distintivi di qualifica di Direttore al Funzionario tecnico neo promosso, Ingegner Manolo Mureddu, in servizio presso Il Comando Provinciale.

La promozione dell’Ing. Mureddu è stata colta con soddisfazione, oltre che dall’interessato, anche dal personale in servizio nella sede nuorese in quanto primo Ingegnere Funzionario tecnico originario della provincia di Nuoro.

Il neo Direttore, 32 anni, originario di Orani, ha conseguito la Laurea di base e Magistrale rispettivamente in Ingegneria civile e Ingegneria strutturale presso l’Università di Cagliari, riportando una valutazione in entrambe di 110 e lode e completate con esame di stato per l’esercizio della professione di Ingegnere nel 2015. Dopo una breve parentesi lavorativa a Cagliari, si trasferisce nell’hinterland di Milano dove viene assunto da una multinazionale che si occupa di strutture in calcestruzzo armato post-tese.

Con il bagaglio dell’esperienza maturata fuori casa, rientra in Sardegna dove riveste il ruolo di direttore tecnico di stabilimento presso un impianto di prefabbricati nell’oristanese. Infine arriva il concorso come funzionario tecnico-operativo dei vigili del fuoco, unico sardo a superare la selezione, che lo porta prima a Roma all’Istituto Superiore Antincendi e poi, nel luglio 2020, al Comando Provinciale di Nuoro dove ricopre il ruolo di Responsabile Provinciale del Soccorso, Responsabile dell’Area Risorse Finanziarie nonché di Responsabile delle Sedi di Servizio. Un impegno giornaliero che va dalla valutazione tecnica sotto il profilo della Prevenzione Incendi delle attività presenti nella provincia “storica” nuorese, al coordinamento degli interventi operativi e delle emergenze di Protezione Civile e nel soccorso tecnico urgente.