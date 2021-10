Cagliari. Cercano droga e trovano armi: denunciato 53enne agricoltore

Gli agenti erano intervenuti per un controllo a una piantagione di cannabis light: tutto regolare, se non fosse che l'uomo deteneva illecitamente fucili e munizioni

Di: Giammaria Lavena

Nell’ambito dei controlli sulle piantagioni di marijuana nel territorio dell’area metropolitana di Cagliari, i Falchi della Squadra Mobile hanno effettuato un controllo in un’azienda agricola dove era presente un’estesa coltivazione di “cannabis light”.

Durante la perquisizione gli investigatori avrebbero rinvenuto un fucile Beretta calibro 22, un fucile Franchi calibro 12, una canna di fucile calibro 12 ed una baionetta, nonché decine di cartucce calibro 12 e circa 300 grammi di polvere da sparo sfusa.

Le armi, poste in sicurezza, sono state sequestrate e l’uomo e un agricoltore 53enne di Capoterra è stato denunciato in stato di libertà per detenzione illegale di armi e munizioni.