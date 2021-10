In preda all'alcol maltratta la moglie: arrestato 40enne di Cagliari

La donna avrebbe raccontato di essere stata più volte vittima della violenza del marito

Di: Giammaria Lavena

Nel primo pomeriggio di ieri sulla linea di soccorso pubblico 113 è arrivata una richiesta di aiuto da una donna, vittima di una aggressione da parte del proprio marito. Quando i poliziotti sono arrivati presso l’abitazione hanno trovato la donna, con i tre figli minori visibilmente spaventati, che riferiva di essere stata aggredita fisicamente dal marito. La donna avrebbe anche raccontato che l'uomo, dedito all’abuso di alcol, anche in altre occasioni si sarebbe reso responsabile di analoghi comportamenti.

In questa circostanza sarebbe riuscita insieme ai figli ad uscire dall’appartamento per sottrarsi al violento scatto d’ira dell’uomo. I poliziotti hanno iniziato una non facile opera di persuasione perché l’uomo si sarebbe dimostrato poco collaborativo ed aggressivo ma, nonostante questo, gli stessi sono riusciti ad accedere all’interno della casa e metterlo in condizione di sicurezza anche perché, essendo sotto effetto di alcol, avrebbe assunto un atteggiamento estremante minaccioso nei confronti dei poliziotti.

Gli agenti hanno quindi accompagnato il 40enne negli Uffici della Questura, dove terminati gli accertamenti, dai quali è emerso che annoverava diversi precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia, per poi essere accompagnato presso la Casa Circondariale di Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.