A Cuochi d'Italia lo chef del Cagliari William Pitzalis

Lo chef sardo in gara nel programma di Alessandro Borghese

Di: Ansa

Ha già superato i primi due turni e martedì sera torna in tv per portare avanti i colori della Sardegna. William Pitzalis, chef cagliaritano che lavora per il Cagliari calcio ad Asseminello, è in corsa per la vittoria finale nel programma Cuochi d'Italia, condotto da Alessandro Borghese su Tv8.

Il cuoco cagliaritano ha superato nella prima puntata il rivale del Piemonte e nel secondo la rappresentante della Toscana, proponendo piatti tipici della Sardegna, rivisitati a modo suo, che hanno conquistato la giuria di chef. Grande tifoso del Cagliari, Pitzalis di recente ha coronato il suo sogno: lavorare per la sua squadra del cuore. E' lui che prepara i piatti per i giocatori rossoblù e tutto lo staff, nel ristorante del centro sportivo di Assemini dove si allena la squadra di Maran. E ora William di sogno nel cassetto ne ha un altro: vincere il programma Cuochi d'Italia e utilizzare il premio di 10mila euro messo in palio dalla trasmissione per realizzare una scuola di cucina nel quartiere di Sant'Elia, dove è nato e cresciuto, per dare la possibilità a tanti ragazzi di conoscere il mondo della ristorazione e imparare i segreti della cucina.

La prossima puntata andrà in onda martedì 26 febbraio, alle 19.30, su Tv8.

Foto Ansa