Sassari. Schiacciato da muletto, muore operaio

L’incidente sul lavoro è avvenuto all’interno dell’Ecocentro comunale

Di: Redazione Sardegna Live

Un altro incidente mortale sul lavoro in Sardegna, il secondo in meno di 24 ore. Un operaio di 43 anni, Gianuario Derudas, è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto all'interno dell'Ecocentro comunale di Sassari, in via Ariosto.

Sul posto, oltre al personale medico del 118 che ha tentato invano di rianimarlo, sono intervenuti i Vigili del fuoco, agenti della Squadra volante e della polizia locale, oltre agli ispettori dello Spresal che dovranno appurare la dinamica dell'incidente.

Secondo una prima ricostruzione, nel primo pomeriggio Il 43enne era impegnato a spostare del materiale quando il muletto, sembra a causa di una pendenza del terreno, si è rovesciato su un lato. Derudas ha cercato di salvarsi saltando giù dal mezzo, ma il muletto si è ribaltato proprio dalla sua parte. L'operaio è stato soccorso inizialmente dai colleghi ma per lui non c’è stato nulla da fare.