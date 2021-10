Proteste contro obbligo Green pass a Cagliari: secchiata d'acqua contro manifestanti

Circa duemila in piazza contro l'obbligo di certificato verde: momenti di tensione quando da una palazzina è partita una secchiata d'acqua su un gruppo di manifestanti

Di: Giammaria Lavena

Protesta anti Green pass a Cagliari, dove circa duemila persone hanno manifestato per le vie del centro al grido "libertà, libertà" e "Bassetti terrorista". Un corteo si è snodato da piazza del Carmine, dove un'imponente schieramento di forze dell'ordine ha presidiato l'ingresso dell'ufficio di rappresentanza del Governo e del Tar, per arrivare davanti all'assessorato regionale della Sanità. La manifestazioni si è conclusa davanti al palazzo della Regione e le principali strade del centro cittadino sono rimaste bloccate per circa un'ora.

Vissuti anche momenti di tensione, quando in via Pola è piovuta una secchiata d'acqua su un gruppo di manifestanti, che hanno reagito inveendo contro il responsabile e invitandolo a scendere in strada. Nel documento delle associazioni "Is Pipius non si tocant", "Sa Defenza" e "Magliette bianche" si parla di "presunta pandemia che si basa su presupposti che non trovano fondamento nella realtà fattuale".

Gli stessi ribadiscono la loro contrarietà ai vaccini, ritenuti "sieri sperimentali" e richiamano diverse norme che contrasterebbero con l'obbligatorietà del certificato verde. Tra i cartelli mostrati dai manifestanti alcuni definiscono il green pass "abusivo", mentre altri inneggiano alla "disobbedienza civile, quando lo Stato si comporta da dittatore".