"Viaggio a cavallo": dal 29 al 31 ottobre itinerario sulle orme dei pastori della Barbagia

Da Fonni a Siamaggiore: un intenso viaggio alla riscoperta di tradizioni secolari

Di: Redazione Sardegna Live

Dal 29 al 31 ottobre si terrà "Viaggio a cavallo", un itinerario alla riscoperta delle vie della transumanza dei pastori della Barbagia. L'evento, suddiviso in tre giornate, prevede diverse tappe. Il primo giorno i cavalieri arriveranno a Fonni dopo aver sistemato i cavalli e incontreranno i vecchi pastori per ricostruire la memoria storica e per lasciare una traccia alle future generazioni. In seguito verranno illustrati il viaggio, le regole e le disposizioni a cui dovranno attenersi i partecipanti. Seguirà la cena presso il Centro equestre Taloro.

Il secondo giorno, alla prime luci dell'alba, inizierà il viaggio, con partenza da Fonni verso il Rio Aratu, dove si visiteranno i Dolmen di Pedras Fittas. Proseguendo in un lungo sentiero in salita, posto a lato di "Su Nodu de Lopene", si potrà ammirare l'omonimo villaggio per poi continuare verso il magnifico Altopiano di Tiana. Oltrepassando il paese ci sarà una breve visita alle gualchiere. Si proseguirà nella faticosa salita di "Annaporu" per arrivare nel territorio comunale di Austis, dove si sosterà per un pranzo frugale in località "Canale Figos". Il viaggio riprenderà fino a "S'Angelu", a Neoneli, dove ci si fermerà per abbeverare i cavalli. Si continua poi per Ula Tirso con sosta notturna.

Il terzo e ultimo giorno si procederà lungo un sentiero che costeggia il fiume Tirso fino a Fordongianus, dove si potranno ammirare le Terme romane di Traiano. Poi si proseguirà per Villanova Truschedu, dove nell'antica Chiesa di San Gimiliano ci sarà una sosta per il pranzo. Il viaggio terminerà in agro di Siamaggiore e Tramatza, presso l'Azienda agricola "Serras d'ala" della famiglia Coccolone: una delle mete storiche dei pastori transumanti. Ci sarà infine una festa all'insegna della tradizione, la cena e il pernottamento. La mattina successiva colazione e rientro. Il tutto si svolgerà nel rispetto delle normative anti Covid.