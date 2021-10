Nuoro. Morto a 90 anni l'ex sindaco Gonario Gianoglio

Guidò la città negli anni Sessanta. Soddu: "Porterò sempre con me i suoi consigli"

Di: Giammaria Lavena

Lutto a Nuoro, per la morte dell'ex sindaco Gonario Gianoglio, spentosi all'età di 90 anni. La città onorerà la memoria: la camera ardente sarà allestita nella sala di rappresentanza del Comune, che resterà aperta al pubblico in questi giorni dalle 16 alle 20 e sabato dalle 8 alle 10. Gianoglio è stato sindaco del capoluogo barbaricino dal '64 al '69 e successivamente è stato consigliere regionale nelle fila della Dc.

"L'ex sindaco Gonario Gianoglio è stato un protagonista della politica cittadina e regionale degli anni '60 e '70 - commenta il sindaco Andrea Soddu -. A lui si devono importanti interventi che hanno caratterizzato quella stagione politica e che hanno cambiato il volto alla nostra città come la realizzazione di Piazza Sebastiano Satta, affidata dalla sua amministrazione all'inarrivabile genio di Costantino Nivola".

"Durante il suo mandato - ha aggiunto Soddu - ci sono stati inoltre importanti lavori di riqualificazione del Monte Ortobene, secondo quella visione, all'epoca rivoluzionaria, di fare della nostra montagna un luogo vivibile e accessibile per tutti, dove i nuoresi potessero passare il loro tempo libero".

"Di Gonario Gianoglio mi piace però ricordare l’aspetto umano: il suo carattere mite ma deciso, il suo profondo amore per la città di Nuoro, l’interesse per il nostro operato che ha seguito fin dall’inizio con la sua presenza discreta. Porterò sempre con me i suoi aneddoti, ancora di grande attualità, i suoi consigli, il suo stile e la sua educazione che nella politica di oggi, caratterizzata dall’odio e da una dialettica fin troppo aggressiva, restano un esempio e un punto di riferimento", conclude il primo cittadino.