Dieci pastori indagati per i blocchi stradali durante la protesta del latte

I reati contestati vanno dalla violenza privata al danneggiamento al deturpamento della cosa altrui

Di: Ansa

Oltre dieci pastori sono indagati dalla Procura di Nuoro per i blocchi stradali dei giorni scorsi durante le manifestazioni di protesta per il prezzo del latte in Sardegna.

La notizia, anticipata dal quotidiano L'Unione Sarda, è stata confermata all'ANSA dalla Procura. I reati contestati vanno dalla violenza privata al danneggiamento al deturpamento della cosa altrui.

In alcuni casi viene contestato ai pastori anche il blocco stradale, resistenza a pubblico ufficiale e il mancato preavviso per la manifestazione.