Cavalcata Sarda 2019: il gruppo folk Monte Arana raccoglie le adesioni

Iscrizioni entro sabato 2 marzo

Di: Antonio Caria

Si terrà domenica 19 maggio la settantesima edizione della Cavalcata Sarda, l’ormai tradizionale festa di costumi e tradizioni culturali che si svolge a Sassari.

A questo proposito, il gruppo folk Monte Arana di Bonnanaro ha comunicato a coloro che intendessero sfilare che le adesioni scadranno sabato 2 marzo. Maggiori informazioni al numeri di telefono 3205666587 (Antonio Mangiardi), 3496445087 (Gianni Orani) e 3497166568 (Anna Soro).

Attivo già da qualche anno, il gruppo folk ha come intento quello di valorizzare e recuperare le antiche tradizioni del paese del Meilogu. Ancora una volta sarà un’occasione per far conoscere ai tanti turisti che, ogni anno, assistono alla Cavalcata i prodotti locali, tra cui la prelibata ciliegia di Bonnanaro.