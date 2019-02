2018 da record per La Botte e il Cilindro

Pierpaolo Conconi: “Abbiamo superato i risultati già ottimi delle ultime stagioni”

Di: Antonio Caria

È stato un 2018 con numeri da record per la compagnia teatrale la Botte e il Cilindro. “Abbiamo superato i risultati già ottimi delle ultime stagioni – ha dichiarato il regista della compagnia Pierpaolo Conconi- e vediamo di settimana in settimana crescere il pubblico delle famiglie sempre più incuriosite dai diversi titoli e compagnie presenti in cartellone. Al momento le presenze delle due rassegne dedicate alle famiglie e alle scuole contano circa 8.500 spettatori con circa 50 repliche di spettacolo”.

Oltre a consolidare la sua presenza nel territorio,la compagnia sassarese ha portatto le sue produzioni anche fuori dalla Sardegna. Proprio in questi giorni una tournée sta portando in giro per l'Italia lo spettacolo “Riccioli d'oro e i tre orsi”.

“Per motivi economici ed organizzativi non è facile “far girare” una produzione –ha aggiunto Conconi – ma noi da sempre grazie alle rete di contatti che abbiamo costruito in trent'anni di attività con altre compagnie della penisola riusciamo a presentare i nostri lavori in un circuito nazionale di teatro ragazzi. Tra i vari spettacoli realizzati recentemente “Riccioli d'oro e i tre orsi” è in particolare molto richiesto anche perché è un titolo originale che nessun'altra compagnia in Italia ha, in questo momento, in repertorio. Grazie alla collaborazione con la Fondazione AIDA e il Teatro Verde, siamo riusciti quest'anno a programmare una tournée articolata”.

La collaborazione rientra nelle attività previste per consolidare il rapporto fiduciario nato nel 2018 con la costituzione di una rete nazionale chiamata “il valore educativo del teatro”, con lo scopo di sviluppare eventi di spettacolo e culturali che possano contrastare la povertà educativa nel territorio nazionale.

Dopo il successo dei giorni scorsi al Teatro delle Stimmate di Verona e all' Auditorium Vivaldi di Vicenza la tournée della compagnia La botte e il cilindro approda ora a Roma dove “ Riccioli d'oro e i tre orsi” andrà in scena sino a domani 24 febbrai0.

La sceneggiatura dello spettacolo è curata da Consuelo Pittalis sul palco nel ruolo di Riccioli d'oro accanto a Stefano Chessa, Luisella Conti, Nadia Imperio. Le musiche sono state realizzate da Mario Chessa in collaborazione con i Bertas, le maschere e i costumi da Fabio Loi e Matteo Cardia, il disegno luci Paolo Palitta, la fonica e scenotecnica è curata da Michele Grandi mentre l’allestimento da Progetto Palco.

Inoltre prosegue al Ferroviario la rassegna famioglie a teatro con lo spettacolo “La principessa e il drago” della compagnia toscana Teatrino dei fondi che andrà in scena domenica 24 febbraio alle 18.00.