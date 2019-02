Ore di apprensione per il papà scomparso con i due figli di 8 e 10 anni

"Chiunque lo veda avverta Carabinieri o Polizia"

Di: Redazione Sardegna Live

Da due giorni non si hanno più notizie di un giovane macellaio di Assemini, scomparso con i figli di 8 e 10 anni.

“La madre – fa sapere l’avvocato Gianfranco Piscitelli, presidente dell'associazione Penelope che si occupa di persone scomparse - non avendo notizie ha perfezionato poco fa la denuncia di scomparsa”.

“Alessandro – continua l’avvocato - è stato visto a Cagliari al capolinea ARST e nel pomeriggio sempre al capolinea ARST di Oristano insieme con i figli. Tutti erano in ottima salute. Mi confermano che le notizie apparse su alcuni giornali che indicavano Alessandro come depresso o in situazione difficile sono destituite di qualsiasi fondamento”.

Infine, l’appello dell’avvocato e dei familiari: “Chiunque lo veda avverta Carabinieri o Polizia che provvederanno a contattarlo”