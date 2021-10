Muñoz (presidente Volotea): “Grande risultato aggiudicazione rotte Sardegna”

La compagnia spagnola conferma l’apertura della base ad Alghero, la terza nell'Isola

Di: Redazione Sardegna Live

"Siamo molto soddisfatti dall'esito di questa gara, che rappresenta un grande risultato e riconferma l'attenzione della compagnia nei confronti della Sardegna, della sua gente e dei nostri numerosi dipendenti basati sull'isola, che lavoreranno su queste rotte". Così Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea, dopo l'aggiudicazione delle rotte in continuità territoriale.

"La Sardegna è da sempre territorio strategico per la crescita del nostro network: dal 2012 abbiamo trasportato più di 1,5 milioni di passeggeri a Cagliari e più di 2 milioni a Olbia. Queste sei nuove rotte rappresentano una grande opportunità di crescita – afferma Muñoz – Allo stesso tempo l'avvio dei nuovi collegamenti ci permette di soddisfare al meglio le esigenze di viaggio di cittadini e imprenditori della comunità locale. Riteniamo essenziale, anche in un periodo di minore traffico come quello invernale, avvicinare il territorio al resto d'Italia, offrendo collegamenti diretti tra Cagliari, Alghero e Olbia e due delle più importanti città italiane".

Intanto la compagnia ha confermato l'apertura della sua terza base sarda ad Alghero, che si aggiungerà a quelle di Olbia e Cagliari.