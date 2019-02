Presidio dei lavoratori Eurallumina a Villa Devoto

Attesa per la delibera della Giunta su Valutazione impatto ambientale

Di: Ansa

Corteo dei lavoratori Eurallumina a Cagliari: dal palazzo della Regione in viale Trento le tute verdi sono arrivate a Villa Devoto dove è riunita la Giunta regionale per quella che probabilmente sarà l'ultima seduta della legislatura. E che, su proposta dell'assessora alla Difesa dell'Ambiente Donatella Spano, dovrebbe deliberare sulla Valutazione di impatto ambientale necessaria per la ripresa produttiva dello stabilimento di Portovesme. Una trentina di operai con la maglia verde e il casco attendono il verdetto fuori dai cancelli.