Maltrattamenti in famiglia: due uomini nei guai

Agenti della polizia in azione a Quartu

Di: Redazione Sardegna Live

Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Quartu Sant’Elena hanno dato esecuzione all’applicazione dei due misure cautelare nei confronti di due soggetti responsabili di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia.

La prima ordinanza è stata notificata ad un uomo, 34enne residente a Quartu Sant’Elena, per il quale il G.I.P. ha disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ex compagna. L’uomo, dal settembre 2020 ad oggi, avrebbe reiterato comportamenti persecutori e vessatori, manifestati con continui insulti e minacce di morte, che avrebbero minato la serenità della ex compagna e delle due figlie.

Analogamente è stata data esecuzione di un’ordinanza per l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di allontanamento dalla casa familiare di un 49enne quartese, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia nei confronti della sorella convivente che, negli ultimi tempi, si sarebbero manifestati con ingiurie, minacce e molestie.