Iscol@: in arrivo nuovi finanziamenti per gli istituti scolastici di Ploaghe

Il Sindaco Carlo Sotgiu: «Fondamentale rendere accoglienti e sicuri i luoghi in cui sviluppare la didattica per i nostri bambini»

Di: Antonio Caria

Il comune di Ploaghe potrà continuare ad investire sul fronte degli istituti scolastici grazie al nuovo ciclo di finanziamenti per il programma Iscol@.

Secondo il piano triennale di edilizia scolastica 2018-2020, Asse 2, finanziato dalla Regione Sardegna e dal Miur, sono stati assegnati 60mila euro di finanziamento, ai quali se ne aggiungeranno 15 mila di cofinanziamento comunale, per un totale di 75 mila euro, per la messa a norma e riqualificazione della scuola dell’infanzia.

Tra il 2016 e 2017, grazie al precedente programma Iscol@, è stato possibile effettuare interventi per circa 600mila euro nei tre edifici scolastici del paese (scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado). «Siamo molto soddisfatti – ha commentato il sindaco Carlo Sotgiu -. Con queste ulteriori risorse potremo completare il già grande lavoro di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici iniziato qualche anno fa. Per noi è fondamentale rendere accoglienti e sicuri i luoghi in cui sviluppare la didattica per i nostri bambini».

Il primo cittadino ha, infine, sottolineato l’importanza della collaborazione con l’istituzione scolastica anche nella scelta dei progetti da portare avanti. «Per l’amministrazione comunale è sempre stato fondamentale avere un rapporto positivo e di continuo scambio di idee col dirigente scolastico Gianni Marras e coi suoi vicari. A breve – ha concluso Sotgiu – manderemo in appalto la gara per gli arredi innovativi e inclusivi per un totale di 95 mila euro, i cui elementi essenziali sono stati concordati proprio con la dirigenza scolastica che nel prossimo anno attiverà, fra le prime scuole in Sardegna, il programma “Scuola senza zaino».