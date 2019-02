La Regione cofinanzia stabilimento per latte ovino in polvere. Fabbrica a Tossilo

Sarà destinato ai neonati e al mercato cinese

Di: AdnKronos

La Giunta regionale della Sardegna ha deliberato ieri di cofinanziare con 2 milioni e 100mila euro il programma di espansione della società Alimenta Srl, già finanziato dal Ministero dello Sviluppo economico attraverso un Contratto di sviluppo, per il particolare valore economico che il progetto può avere per la Sardegna.

Il programma di investimenti proposto da Alimenta prevede la realizzazione di un nuovo stabilimento produttivo localizzato nella zona industriale di Tossilo, nel Comune di Borore, con l'obiettivo di sviluppare nuove linee produttive del latte in polvere per neonati. Si stima che, a regime, lo stabilimento lavorerà 10 milioni di litri di latte ovino e 60 milioni di litri tra siero e scotta ovini, con 60 dipendenti a tempo pieno.

Alimenta esporta il suo prodotto in Cina, dove è particolarmente richiesto e fortemente apprezzato per la grande attenzione che ormai viene riservata al "safe food", cibo sano e di alta qualità. Il valore complessivo dell'investimento di Alimenta sfiora i 41 milioni, cofinanziati con 14,3 milioni di soldi pubblici, di cui 2,1 garantiti dalla Regione e i restanti dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Alimenta è il principale fornitore estero di latte ovino in polvere della Cina e sta esportando non solo il latte in polvere ma l'intero 'prodotto Sardegna', puntando molto sulla storia e le tradizioni locali a cui i cinesi sono particolarmente sensibili, e questo apre prospettive di sviluppo importanti anche in termini di attrazione di nuovi investimenti e di flussi turistici