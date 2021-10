Continuità territoriale. Aperte le buste: Ita e Volotea di nuovo in corsa

Sono state presentate 12 offerte, sei da parte di Ita e sei di Volotea, una per ciascuna dei collegamenti tra i tre scali dell'Isola e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate

Di: Redazione Sardegna Live

Sono ancora Ita e Volotea le uniche due compagnie interessate a garantire dal 14 ottobre al 14 maggio, quindi per 7 mesi, la copertura dei voli in continuità territoriale da e per la Sardegna.

È quanto emerge in assessorato regionale dei Trasporti a Cagliari dove è cominciata l'apertura delle buste, fase finale della procedura negoziata indetta dalla Regione dopo l'esclusione, per motivi diversi, di entrambi i vettori. Complessivamente sono state presentate dodici offerte, sei da parte di Ita e sei di Volotea, una per ciascuna dei collegamenti tra i tre scali dell'Isola - Alghero, Cagliari e Olbia - e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate. Alla procedura negoziata erano state invitate anche Ryanair, easyJet, Blue Air, Vueling, Danish Air Transport, Blue Panorama, Neos, Air Malta, Wizz Air e Tayaran Jet.