Ecco Il nuovo DH oncologico del Santissima Annunziata

La prossima settimana l’apertura delle buste mentre a marzo saranno aggiudicati i lavori

Di: Antonio Caria

Quasi 670 metri quadrati, una sala d'attesa con 36 posti, quattro sale con 20 posti totali per la terapia e sei ambulatori, una cucinetta, uno studio per il direttore e uno per la capo sala.

Si presenterà così il nuovo day hospital oncologico del Santissima Annunziata. Nei giorni scorsi il direttore sanitario dell'Aou di Sassari, Nicolò Orrù, ha presentato il progetto esecutivo al gruppo movimento Donne libere in lotta per il diritto alla salute.

Secondo il crono-programma dell'Ufficio tecnico Aou il nuovo DH oncologico, che avrà un posto terapia in più rispetto alla situazione attuale, potrebbe essere pronto per i primi mesi del 2020. La prossima settimanas aranno aperte le buste con le offerte mentre a marzo avverrà l'aggiudicazione.

L'incontro è stato utile anche per valutare alcune proposte anche migliorative, tra cui l'estensione dell'orario di apertura del DH oncologico di viale San Pietro sino alle 18.00, per una migliore distribuzione delle terapie e una migliore assistenza ai pazienti.

Inoltre, nei limiti dell'organizzazione della struttura, sono stati accolti alcuni suggerimenti arrivati dalle rappresentanti del movimento Donne, tra i quali quello di garantire ai pazienti la continuità dell'assistenza da parte del medico e dell'infermiere dell'unità operativa che accompagneranno lo stesso paziente per l'intero percorso terapeutico.

Avanzate anche alcune proposte per la condivisione con i volontari del punto informativo all'interno della nuova struttura che nascerà al Santissima Annunziata. Il direttore sanitario ha sottolineato come la presenza di volontarie e volontari possa rappresentare una sicura e utile risorsa per utenti e operatori.

All'incontro, oltre al direttore sanitario dell'Aou e alle rappresentanti del Movimento, hanno partecipato il direttore della clinica di Malattie infettive professor Sergio Babudieri, i rappresentanti del day hospital oncologico dottor Giovanni Sanna e la coordinatrice Alessandra Posadinu quindi il responsabile dell'Ufficio tecnico ingegner Roberto Manca.