Dramma a Padova: 55enne sardo muore soffocato dentro tombino

L'uomo, originario di Sassari, è stato trovato con mezzo busto dentro il tombino. Pare che stesse tentando di recuperare qualcosa cadutavi all'interno

Di: Giammaria Lavena

Rinvenuto il corpo di un uomo di origini sarde a Padova. Salvatore Masia, 55 anni, è stato trovato la notte scorsa con mezzo busto dentro a un tombino e le gambe allungate sulla strada. Il fatto è accaduto alle ore 3.30 in via Palestro, l'uomo sarebbe morto per soffocamento.

A fare il ritrovamento è stata una guardia giurata, che ha chiamato subito la Polizia di Stato. Pare che Masia, originario di Sassari, avesse perso qualcosa dentro al tombino.

Forse in preda all'alcol, dopo aver tolto il coperchio in ghisa si era messo a cercare, rimanendo incastrato per poi soffocare a causa della fanghiglia.

Il corpo è a disposizione dell'Autorità giudiziaria, sul caso indaga la squadra Volante della polizia.