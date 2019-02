Bonnanaro. 35mila euro per la videosorveglianza

Previsto un cofinanziamento comunale di circa 10mila euro

Di: Antonio Caria

Bonnanaro avrà presto un impianto di videosorveglianza. Il Comune amministrato dal Sindaco Antonio Marras è tra i 370 paesi sardi finanziati dalla Regione Sardegna per l’installazione di telecamere che tutelino la sicurezza dei cittadini.

Il finanziamento è di 35mila euro. Come ha sottolineato il primo cittadino «Nel precedente bando regionale di tre anni fa, noi eravamo il secondo degli esclusi».

Marras ha anche ribadito il fatto che «Sulla videosorveglianza, insieme con altri sindaci dell’Unione dei Comuni, abbiamo qualche riserva. La stessa va bene, ma il problema è chi gestisce le registrazioni. Essa non deve violare la privacy della gente. Deve servire a prevenire più che a curare».

L’impianto sarà realizzato anche con un cofinanziamento comunale di circa 10mila euro. gli apparecchi saranno posizionati in alcuni punti nevralgici del paese.

Sempre per quanto riguarda la videosorveglianza, nello scorso mese di giugno il Sindaco Marras, con altri suoi colleghi, ha firmato, in Prefettura a Sassari, il patto per la sicurezza che, come viene specificato in una nota, «Si inquadrano nel processo mirato all'incremento del dispositivo di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa e predatoria, con il conseguente incremento della percezione di sicurezza da parte dei cittadini, pur in realtà diverse da quelle dei grandi inurbamenti».

I Comuni firmatari, prosegue il comunicato, «Potranno partecipare all'assegnazione dei finanziamenti pubblici previsti dal decreto legge sulla sicurezza urbana per la videosorveglianza nelle aree del territorio comunale individuate nell'accordo sottoscritto e maggiormente interessate da situazioni di degrado e di illegalità, realizzando strumenti operativi da utilizzare in modo integrato dalle forze di polizia». Su questo, ha concluso Marras, il Comune è ancora in attesa del finanziamento.