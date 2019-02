Una carta prepagata per promuovere la Sartiglia

“Sa Sartiglia” sarà promossa nello spazio Banco di Sardegna dal 3 al 5 marzo

Di: Antonio Caria

Una carta prepagata che rappresenterà non solo la Sartiglia ma l’intero Oristanese. L’idea, presentata nel corso di una conferenza stampa, è del Comune di Oristano, della Fondazione Sartiglia e del Banco di Sardegna.

Il Sindaco Andrea Lutzu, che ha voluto ricordare la lunga reciproca collaborazione con il Banco, tornato ad essere l'istituto tesoriere del Comune, ha posto l’accento sull’importanza della carta in quanto, a suo modo di vedere, si tratta di una operazione di immagine per promuovere con uno strumento moderno ed efficace la Sartiglia, Oristano e il suo territorio.

Per Angelo Bresciani (Presidente della Fondazione Sa Sartiglia) il nuovo segnale di generosità da parte del Banco è la testimonianza dell'affetto che lega l'istituto di credito isolano verso Oristano.

Il responsabile delle Relazioni Esterne del Banco di Sardegna, Antonio Garrucciu, e la Capo Area Ovest, Marinella Puligheddu, hanno dichiarato di essere felici e orgogliosi di essere parte attiva dell’evento.

“Sa Sartiglia”, questo il nome della carta prepagata, sarà promossa nello spazio dedicato al Banco di Sardegna nel Villaggio Sartiglia, nelle giornate di domenica 3, lunedì 4 e martedì 5 marzo, oltre a essere disponibile nelle 76 Filiali del Banco di Sardegna del territorio per tutto il 2019.

Il Banco di Sardegna riconoscerà delle quote dalle commissioni a favore della Fondazione Sa Sartiglia in base agli utilizzi delle carte da parte di ciascun titolare, che potranno essere utilizzate dalla stessa Fondazione per promuovere attività culturali nel territorio.

La carta, una prepagata non nominativa del circuito MasterCard, emessa gratuitamente, avrà una durata di 3 anni dal rilascio e non prevede il pagamento di alcun canone annuo. Puotrà essere rilasciata anche ai minori con almeno 11 anni di età.

Si potrà ricaricare, con limite massimo di 3000 euro, ai bancomat, agli sportelli della banca e nelle ricevitorie Sisal o in tempo reale attraverso l’home banking del Banco di Sardegna. La carta sarà utilizzabile per acquisti tramite Pos e su Internet e per prelievo di contanti dagli sportelli automatici. Il suo IBAN sarà abilitato ai bonifici in ingresso. L'elenco dei movimenti e il saldo saranno disponibili online.