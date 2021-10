San Sperate. Sorpreso dai carabinieri alla guida di auto rubata la scorsa estate: denunciato 25enne

Il giovane era inoltre senza patente, poiché mai conseguita. L'auto è stata restituita alla legittima proprietaria

Di: Giammaria Lavena

Stanotte a San Sperate, i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per ricettazione e reiterazione di guida senza patente un 25enne di Villaspeciosa di fatto senza fissa dimora, disoccupato, con precedenti denunce a carico e sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita.

Mentre viaggiava in una strada secondaria, il giovane è stato sorpreso dai militari operanti che ben lo conoscevano. Si trovava alla guida di una 600 intestata a una 34enne commessa di Cagliari, domiciliata a Uta, a cui l’auto era stata rubata il 26 luglio scorso e del cui furto la donna aveva fatto denuncia presso la Stazione carabinieri del proprio paese.

Il mezzo è stato così ritrovato e restituito all'avente diritto che ormai disperava di poterlo recuperare. Spesso le auto rubate vengono cannibalizzate e ridotte a pezzi di ricambio molto economici per acquirenti senza scrupoli. L'auto versa anche in buone condizioni e la proprietaria la potrà subito utilizzare, un risultato non da poco per la giovane.