Quartucciu. Positivo ad alcol test dopo incidente: denunciato 39enne

L'esito positivo del test alcolico in ospedale mette nei guai un uomo di Quartucciu

Di: Giammaria Lavena

Ieri a Quartucciu, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu, a conclusione di alcuni accertamenti, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per guida in stato di ebbrezza alcolica un 39enne del posto disoccupato, incensurato.

Questi, sottoposto ad alcol test ematico in ospedale a seguito di un sinistro stradale avvenuto in via Mandas mentre era alla guida di una Citroen a lui in uso, sarebbe risultato essere positivo con un tasso alcolemico di 0,85 grammi per litro.

La patente di guida gli è stata ritirata, l'autorità giudiziaria e quella amministrativa sono state informate dei fatti per gli aspetti di rispettiva competenza, la prima per il reato di guida in stato di ebbrezza e la seconda per le possibili conseguenze sulla patente di guida.