Elmas. Investe anziano e lo uccide: ipotesi omicidio stradale

Stava attraversando le strisce pedonali la vittima - 80 anni - quando è stato travolto dall'auto

Di: Giammaria Lavena

Si ipotizza l'omicidio stradale per Paolo Seggi, il 53enne di Quartucciu che la scorsa notte ha investito un ottantenne ad Elmas uccidendolo.

La vittima, Giovanni Antonio Mura, stava attraversando le strisce pedonali quando è stato travolto in via Sestu, in prossimità del cimitero.

Lo hanno accertato i carabinieri dopo aver visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nel tratto di strada.

All'investitore, risultato negativo all'alcol test, è stato sequestrato il cellulare.