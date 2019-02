Il nuovo carnevale di Cagliari festeggia i tre anni di vita

«L'obiettivo dell'Amministrazione è stato quello di mantenere la tradizione del Carnevale cittadino, allargando a degli aspetti innovativi. L'intenzione era di intessere le maschere tradizionali con una sorta di cucitura culturale che potesse favorire ancora di più lo sviluppo delle sinergie tra i vari soggetti che organizzano la manifestazione».

Di: Antonio Caria

Sono queste le parole pronunciate dal Dirigente del Servizio Attività Produttive e Turismo, Giambattista Marotto, che ha introdotto gli appuntamenti del nuovo Carnevale cagliaritano giunto alla terza edizione.

Ricco il calendario degli eventi che inizierà con Is Ratantiras che tornerà protagonista per le strade della Città a partire da Mercoledì 27 Febbraio. Proseguendo un cammino intrapreso due anni fa ed assumendosi il ruolo di organizzatore di tutte le sfilate in maschera, l'Associazione Sa Ratantira Casteddaia guiderà i gruppi storici delle manifestazioni carnascialesche del Capoluogo Isolano (A.C.S. Senza Confini - Quartiere della Marina, Comitato di Quartiere Villaggio Pescatori - Giorgino, Exmè Domus de Luna - Pirri) nei vari percorsi che toccheranno le diverse strade del Centro Storico e delle Periferie della Città.

Tutti insieme, coadiuvati dall’Associazione Culturale Tra Parola e Musica - Casa di Suoni e Racconti, saranno anche quest’anno le star della grande festa cittadina del Carnevale e proseguiranno a coinvolgere quanta più gente possibile per farla ritornare ai vecchi splendori.

Sei gli appuntamenti: Giovedì 28 Febbraio alle 18:00, in Corso Vittorio Emanuele, spazio alle maschere e ai ritmi tipici de Is Ratantiras del Carnevale Cittadino e per percorrere le strade del Centro Storico.

Si proseguirà sabato 2 Marzo, sempre alle 18.00, all’Exmè per proseguire poi per le strade di Pirri. Domenica 3 Marzo la sfilata è dedicata ai bambini con partenza alle 17:00 nuovamente dal Corso Vittorio Emanuele mentre martedì 5 Marzo si partirà da Piazza Giovanni XXIII alle 18:00 per la sfilata che si concluderà, tra una zeppola e l’altra, con il rogo del fantoccio di Cancioffali che brucerà in Via Santa Margherita.

Domenica 10 Marzo sono in programma la Vespiglia in Via Azuni, organizzata dal Vespa Club Cagliari, divertentissima parodia della Sartiglia (alle 10.30) e, alle 17:00 la festa della Pentolaccia che si terrà presso Villaggio Pescatori, rivolta a tutti, in modo particolare alle famiglie, e caratterizzata da giochi di gruppo e dalla tradizionale zeppolata finale.

L’Associazione Culturale Tra Parola e Musica - Casa di Suoni e Racconti, con il patrocinio del Comune di Cagliari, anche quest’anno, oltre a svolgere un ruolo di coordinamento dei gruppi storici del Carnevale di Cagliari ha partecipato attivamente con un contributo artistico nella forma di un evento culturale.

Mercoledì 27 Febbraio a partire dalle 20:00, presso il Teatro Adriano (Via Sassari 16), letture musicate dal vivo che avranno come protagoniste le pagine di Francesco Alziator e Sergio Atzeni, dedicate alla tradizione carnevalesca cagliaritana del Novecento, e interpretate per l’occasione dagli attori Franco Siddi e Consuelo Melis con l’accompagnamento musicale del chitarrista Andrea Congia.

Nella stessa serata verranno presentati al pubblico alcuni audiovisivi d’epoca facenti parte della collezione del videomaker Sergio Orani, che offriranno uno scorcio del Carnevale Cagliaritano come si presentava nel secolo scorso.

Infine sarà presentato al pubblico del documentario Ceneri, Tamburi e Fuochi voluto e promosso dalla Casa di Suoni e Racconti e dalle Associazioni del Carnevale Cagliaritano, che racconta le persone e gli avvenimenti protagonisti della Rinascita del Carnevale.

Il film, diretto da Andrea Congia, è composto da diverse interviste rivolte ai protagonisti del percorso di ricostruzione del Carnevale e girate dai video operatori Raimondo Piras, Davide Manca e Edoardo Matacena (che firma anche il montaggio).