Spento oggi il rogo a Santu Lussurgiu

In volo si sono alzati un Canadair proveniente da Ciampino e cinque elicotteri del Corpo Forestale

Di: Redazione Sardegna Live

Venti gli incendi registrati quest’oggi sul territorio regionale. Diversi mezzi aerei sono stati impegnati a Santu Lussurgiu, in località Nuraghe Oschera, per le operazioni di bonifica di un incendio scoppiato in un'area non interessata dal gigantesco rogo di fine luglio che ha devastato il Montiferru.

In volo si è alzato, anche oggi, un Canadair proveniente da Ciampino, oltre a cinque elicotteri del Corpo Forestale regionale provenienti dalle basi di Bosa, Fenosu, Pula, Alà dei Sardi e San Cosimo. Sul posto sono intervenute anche cinque squadre dell'Agenzia Forestas dei cantieri di Paulilatino, Cuglieri, Bosa, Scano di Montiferro e Santulussurgiu e due squadre delle Compagnie barracellari di Santulussurgiu e Bonarcado.