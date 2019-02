Il sindaco Gigi Concu: “Baste degrado, ora arrivano le telecamere-trappola”

Il primo cittadino sbotta e con tanto di reportage fotografico mostra i cumuli di rifiuti derivanti dalle molteplici attività di bonifica nel centro abitato

Di: Alessandro Congia

Se la prima si perdona, la seconda si bastona: anche se non sarebbe la prima volta che l’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Gigi Concu, si fa carico delle spese per raccogliere rifiuti ingombranti e spazzatura di ogni genere dalle zone periferiche e persino dalle strade del centro abitato.

Le telecamere

Lo sconcio ha oltrepassato il limite, ora dagli uffici del municipio sono decisi a passare alle contromosse: presto arriveranno a vigilare sui maleducati gli ‘occhi elettronici’, in grado di filmare ogni attività illecita a danno dell’ambiente e dell’immagine della cittadina: “Cari concittadini, queste sono le immagini delle bonifiche che i nostri operai stanno effettuando in questi giorni, le prime riguardano alcune aree nei pressi della Selargius-Ussana, le altre via delle Petunie. Sono le ultime di una lunga serie – dice amareggiato, Gigi Concu - perché è da anni che ci troviamo a combattere contro gli incivili che continuano a trasformare le nostre campagne e strade in discariche a cielo aperto".

"Uno scempio che non possiamo né vogliamo tollerare - ha aggiunto il sindaco - per questo abbiamo deciso di intensificare ulteriormente i controlli su tutto il territorio e di installare telecamere trappola in grado di rilevare l’abbandono selvaggio dei rifiuti ventiquattro ore su ventiquattro. Aggiungo che per ogni intervento di bonifica ci troviamo costretti a utilizzare risorse comunali che potrebbero essere destinate ad altri scopi ben più importanti. Spero che queste immagini – conclude il numero uno della Giunta - possano far riflettere ognuno di voi, perché il rispetto dell’ambiente in cui viviamo è un dovere di tutti”.