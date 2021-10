In scooter a Cagliari senza patente: sorpreso dai carabinieri

Nei guai un 49enne

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Cagliari, i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, a conclusione di un intervento, hanno denunciato per il reato di guida senza patente con recidiva un 49enne del posto, già gravato da precedenti denunce.

Questi, nel pomeriggio di ieri, controllato in via Bacaredda alla guida del proprio Scooter Piaggio 125, sarebbe risultato essere sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita, con l'aggravante della recidiva, essendo stato sanzionato per la medesima violazione lo scorso 10 luglio.

Il veicolo sarebbe risultato inoltre essere sprovvisto totalmente di copertura assicurativa ed è stato per questo motivo sottoposto a sequestro. "Girare senza assicurazione - ricordano i militari - comporta grossi rischi per colui il quale dovesse avere l'avventura di incorrere in un incidente contro un mezzo di tal fatta, eventuali lesioni anche gravissime non riceverebbero alcun risarcimento".