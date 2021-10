Incendio Santu Lussurgiu. Il sindaco denuncia: "Oltre tre ore in attesa dei Canadair, non abbiamo ancora imparato"

Le parole di un amareggiato primo cittadino: "Una vergogna. Le tragiche recenti esperienze non ci hanno insegnato proprio nulla"

Di: Giammaria Lavena

Un vasto incendio ha coinvolto nel pomeriggio il territorio di Santu Lussurgiu. Vista la situazione si è reso necessario l'intervento di cinque elicotteri del Corpo Forestale e di due Canadair provenienti da Ciampino.

Proprio riguardo l'intervento di questi ultimi, il sindaco Diego Loi ha avuto da ridire, denunciando quanto accaduto: "Ore 14.33 - svela - ricevo la chiamata della Sala Operativa Centrale della Protezione civile che mi avvisa del nuovo incendio".

"Ore 17.47, siamo ancora in attesa dell’arrivo dei Canadair - aggiunge -, che ovviamente, oltre che essere in avaria, arrivano da Ciampino. Non abbiamo ancora capito nulla purtroppo", rimprovera.

"Le tragiche recenti esperienze del passato non ci hanno insegnato proprio nulla -conclude amareggiato il primo cittadino -. Una vera vergogna".