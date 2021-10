Alghero. Il grande cuore di Sophia: a 11 anni taglia i capelli e li dona a Onlus per pazienti oncologici

Non è semplice a 11 anni compiere un gesto simile. Sophia ha deciso di donare parte della sua lunga chioma all'associazione "Un angelo per capello", che si occupa di regalare parrucche a pazienti oncologici economicamente impossibilitati ad acquistarle

Di: Giammaria Lavena

Sophia è un'adolescente di undici anni e vive ad Alghero. Una ragazza giovane e dal cuore grande, che ha deciso di rinunciare ai suoi lunghi capelli per aiutare l'associazione "Un angelo per capello", Onlus che si occupa di donare parrucche a pazienti oncologici che non si possono permettere di acquistarne una.

L'associazione spedisce infatti le ciocche di capelli raccolte a un'azienda del settore in cambio di parrucche inorganiche/sintetiche da donare gratuitamente ai pazienti economicamente impossibilitati.

E' la mamma Francesca a raccontare con orgoglio il gesto della figlia: "Tutti quelli che conoscono Sophia - scrive -, sanno quale sia il rapporto viscerale che lei ha sempre avuto con i suoi capelli, li ha sempre curati in maniera maniacale e fanno parte del suo essere".

"Lei, come fosse Sansone, sostiene che siano la sua forza. Dopo mesi di chiacchierate e pianti ieri ha deciso di rinunciare a parte della sua chioma per donarla all'associazione 'Un angelo per capello'. Una decisione difficile - afferma -, forse il passo più importante nella sua vita da undicenne".

"Sono fiera di lei, ha capito che la fonte della sua forza regalerà un sorriso e nuova linfa vitale a un paziente oncologico. Oggi è serena - racconta la madre -, felice del suo nuovo taglio e aspetterà che crescano per rifarlo".

E lancia l'appello: "Donate i vostri capelli, regalate ciuffi di felicità".