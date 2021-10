Covid. In Sardegna hub vaccinali senza prenotazione per tutto il mese

Avranno inoltre inizio le somministrazioni della terza dose di vaccino

Di: Giammaria Lavena

Da domani, e fino a fine mese, tutti quelli che non hanno ancora ricevuto la prima dose di vaccino potranno recarsi presso gli hub vaccinali dell'Isola senza prenotazione. Lo fa sapere l'Ats.

Contemporaneamente partiranno le somministrazioni della terza dose di vaccino per gli operatori sanitari e di interesse sanitario ( ovvero quelli che operano nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali), che hanno più di 60 anni e che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino da almeno sei mesi.

In questo caso, come per la "dose addizionale", potrà essere somministrato indifferentemente uno dei due vaccini ad mRNA, Spikevax-Moderna e Comirnaty-Pfizer. A breve, inoltre, sarà possibile prenotare la terza dose anche per tutti gli ultraottantenni che risiedono in Sardegna.