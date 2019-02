A Nuoro la grande sfilata dei carri allegorici di carnevale: un ricco montepremi, ecco come iscriversi

Potranno aderire anche carri e gruppi spontanei di altri comuni

Di: Redazione Sardegna Live

A Nuoro esplode il carnevale in un tripudio di colori e suoni che raggiungerà il suo apice con la grande Sfilata dei carri allegorici e dei gruppi spontanei in programma nel capoluogo barbaricino il prossimo 10 marzo.

“L’evento del Carnevale – spiega una nota del Comune di Nuoro –, rappresenta un momento di festa e di forte aggregazione e si basa su riti e usanze molto lontane. Le comunità in questa occasione si riuniscono e attraverso il gioco, lo scherzo, il canto e il ballo, le pietanze eno-gastronomiche rompono le regole del vivere quotidiano”.

Migliaia di persone assisteranno allo spettacolo della sfilata che partirà da via Lamarmora alle ore 15 e, dopo aver attraversato le principali vie della città, arriverà in piazza Vittorio Emanuele. Appuntamento poi alle ore 20, musica e balli in maschera con Djs Oneto (Alberto e Marco).

L’amministrazione comunale, nell’intento di valorizzare la festa del Carnevale, invita le associazioni culturali, i comitati e i gruppi spontanei non solo nuoresi a comunicare la partecipazione con il proprio carro allegorico a una festa condivisa.

I carri più divertenti, maestosi e suggestivi riceveranno in premio le seguenti somme in denaro: 1° premio € 1.000, 2° premio € 500, 3° premio € 300.

I moduli per l’iscrizione sono reperibili presso l’Ufficio Turismo del Comune di Nuoro oppure scaricando tramite il sito www.comune.nuoro.it, informazioni in merito al procedimento potranno essere richieste al Dr. Agostino Basile (telefono 0784-216887).