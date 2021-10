Continuità: slittano i tempi della procedura negoziata

Slitta al 12 ottobre il termine per la presentazione delle offerte a causa dello sciopero

Di: Redazione Sardegna Live

Lo sciopero generale dei trasporti, in programma domani, fa slittare di un giorno il termine della procedura negoziata indetta dalla Regione per assegnare le rotte della continuità territoriale aerea. Come riporta il quotidiano L'Unione Sarda, per presentare le offerte ci sarà tempo sino alle 14 di martedì 12 ottobre.

Dodici le compagnie invitate dalla Regione, comprese Ita e Volotea, le due compagnie escluse, per motivi diversi, dalla precedente gara. La compagnia low cost, che ha fatto sapere di essere contraria alla procedura negoziata avviata dalla Regione, si è vista rigettare dal Tar il ricorso presentato dopo l'esclusione dalla prima gara.