Incendi a Bosa, Orotelli e Monteleone Rocca Doria

Elicotteri del Corpo Forestale in volo per domare le fiamme

Di: Redazione Sardegna Live

Tre diversi incendi stanno impegnando in queste ore i mezzi aerei del Corpo Forestale. Nello specifico, un elicottero è decollato dalla base operativa di Bosa Santa Maria per un incendio scoppiato nell’agro di Bosa, in località Prammas. Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il Direttore delle operazioni di spegnimento appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Bosa.

Sempre dalla base operativa di Bosa è decollato un elicottero per aiutare nelle operazioni di spegnimento di un incendio a Monteleone Rocca Doria, in località Funtana Calvia. Fiamme anche a Orotelli: in questo caso sta intervenendo a supporto un elicottero proveniente dalla base di Alà dei Sardi.