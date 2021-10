Comunali: in Sardegna alle 12 affluenza al 14,5%

Dato in calo dell’8% rispetto alle precedenti amministrative. Si vota sino alle 23 in 98 centri dell'Isola

Di: Redazione Sardegna Live

In Sardegna nei 98 Comuni chiamati al voto per l'elezione del sindaco e il rinnovo nei Consigli comunali, alle 12 ha votato il 14,5% degli elettori, in calo dell’8% rispetto alle precedenti amministrative, quando si registrò un’affluenza del 22,6%.

Nelle tre città con più di 15mila abitanti, dove è previsto il turno di ballottaggio, a Olbia ha votato il 13,5% (19,9%), a Carbonia il 15,2% (21,9%), mentre a Capoterra l'affluenza è stata del 14,1% (20%).