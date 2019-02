Macomer. Versi in limba a sostegno dei pastori: sabato 23 febbraio l’iniziativa de “Su Sotziu pro sa gara”

La gara poetica è in programma dalle 20.00 presso il padiglione Filigosa delle ex caserme Mura

Di: Antonio Caria

“Sos poetas pro sos pastores” è il titolo della manifestazione curata da “Su Sotziu pro sa gara” e patrocinata dall’Unione dei Comuni del Marghine e dal Comune di Macomer, che si terrà sabato 23 febbraio alle 20.00, nel padiglione Filigosa delle ex caserme Mura.

Come sottolineato dai poeti che fanno parte de “Su Sotziu”, «In un momento così delicato riteniamo importante far sentire la nostra voce a sostegno del mondo delle campagne e del comparto dell’allevamento ovino in particolare. E vogliamo farlo nel modo che ci è più congeniale, vale a dire attraverso i versi improvvisati che, da sempre, rappresentano uno strumento popolare ed apprezzato per portare alla ribalta e riflettere sulle tematiche sociali più importanti della nostra isola e della società sarda».

«La scelta di fare la serata a Macomer – aggiungono – è dettata da due motivi di fondo: la centralità della cittadina del Marghine e la storia che le industrie casearie hanno avuto a Macomer a partire dalla fine dell’Ottocento e per tutto il novecento. Confidiamo in una folta partecipazione di pubblico, in particolare degli allevatori a cui, nello specifico, è rivolto il nostro pensiero e la nostra iniziativa. L’ingresso è gratuito».

Prevista l’esibizione dei poeti Bruno Agus di Gairo, Giuseppe Porcu di Irgoli, Salvatore Scanu di Ozieri, Dionigi Bitti di Oliena, Diego Porcu di Santu Lussurgiu e Nicola Farina di Orgosolo. Nell'accompagnamento si alterneranno il tenore "Sa Madalena" di Silanus e "Su Cuncordu 'Ortigalesu" di Bortigali.