Al Teatro Civico l’allegria di “Comix”, la fantasia al potere

Lo spettacolo, ideato e diretto da Emiliano Pellisari, andrà in scena venerdì 22 febbraio alle 21.00

Di: Antonio Caria, fotografia Tifotografo

Proseguono gli eventi della Stagione 2018-2019 del Teatro Civico di Sinnai. Venerdì 22 febbraio dalle 21.00, sarà la volta di “Comix”, ideato e diretto da Emiliano Pellisari, tratto dalla fantasia del mondo pop.

Uno spettacolo che nasce dalle suggestioni dei cartoni animati e dell'arte grafica dove si realizzano i sogni eterni dell'uomo: volare nel cielo come uccelli, nuotare dentro il mare come pesci o scomporre il corpo umano e farlo scomparire come fantasmi.

Sul palco saliranno i danzatori/acrobati Antonella Perazzo, Eva Campanaro, Leila Ghiabbi, Jesus Bucarano Dousat, Antonio Lollo. Le coreografie sono curate da Mariana Porceddu.