La vita di un pastore: "Viaggio tra i pastori in rivolta che hanno unito la Sardegna". VIDEO

Vi proponiamo il servizio di Antonio Nasso, giornalista e documentarista di Repubblica.it.

Di: Redazione

"Sveglie all'alba, picchetti di protesta e latte versato in strada: la vita dei pastori sardi in rivolta contro il crollo dei prezzi del latte di pecora, non conosce soste.

'Il nostro è un mestiere duro: la giornata inizia con la mungitura del mattino e dura più di sedici ore'